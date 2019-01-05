Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом укрепление стратегического партнёрства и усиление координации взаимодействия на международной арене.

«Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнёрства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли», — сообщает пресс-служба Порошенко.

Также отмечается, что оба лидера отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Minval.az