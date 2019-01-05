Рекордное число американцев хочет покинуть США и переехать на ПМЖ в другую страну.

Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу итоги опроса социологической службы Gallup.

Согласно проведенному опросу, 16% респондентов заявили, что хотят навсегда переехать в другую страну. Это самый высокий показатель за все время проведения подобных исследований службой. Социологи связывают такие общественные настроения с президентством Дональда Трампа.

При бывшем американском лидере Бараке Обаме 10% опрошенных заявляли, что хотят покинуть страну, по сравнению с примерно 11% при 43-м президенте — Джордже Буше — младшем.

За первые два года президентства Трампа 30% американцев в возрасте до 30 лет заявили, что хотели бы навсегда покинуть страну, при этом 40% женщин в этой возрастной группе размышляют о том же.

Результаты опроса показали, что мнение респондентов о президентстве Трампа является важнейшим фактором в их желании покинуть страну вне зависимости от пола, возраста и дохода. Кроме того, Канада возглавила список стран, куда американцы хотели бы отправиться на постоянное место жительства. Так, 26% опрошенных называют своей целью Канаду по сравнению с 12%, которые придерживались той же точки зрения в 2016 году.

В опросе, который проводился в 2017 и 2018 годах, приняли участие 1 тыс. американцев в возрасте от 15 лет и старше.

Minval.az