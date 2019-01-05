Полиция города Торранс в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, реагирует на информацию о стрельбе в боулинг-клубе, которая привела к многочисленным жертвам. Об этом сообщает RTVI.

Первые сообщения о стрельбе поступили вскоре после полуночи по местному времени (12:00 по Баку). Как сообщает ABC7, стрельба могла произойти в боулинг-клубе Gable House.

Сейчас на месте работает полиция города Торранс. Полицейские попросили не приближаться к месту происшествия.

На данный момент число пострадавших неизвестно.

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