Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон» сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 километров в час. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов), — рассказал собеседник агентства.

Также сообщается, что, как и в случае с ракетоторпедой «Шквал», беспилотник будет двигаться на максимальной скорости полости с водяным паром, что уменьшает сопротивление с водой.

Как отмечается, максимально современные атомные подлодки разгоняются до 60 километров в час, торпеды — до 90 километров в час.

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