Американские медики и специалисты в области диетологии выбрали лучший рацион питания на 2019 год.

Как передает РИА Новости, рейтинг опубликован в журнале U.S. News & World Report.

Проанализировав около 40 наиболее популярных типов питания по нескольким параметрам, эксперты пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом является средиземноморская диета.

Этот тип питания способствует снижению массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, считают специалисты. Кроме того, диету признали относительно безопасной, простой и содержащей необходимые элементы здорового питания.

Средиземноморский тип питания подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. Также рекомендуется сокращать потребление красного мяса и отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам.

На втором месте — диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), которая, как заявляют эксперты, особенно эффективна для общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, а также очищения органов желудочно-кишечного тракта. Диета требует частичного или полного отказа от солесодержащей пищи и замены богатых натрием продуктов питания.

Также специалисты отметили пользу флекситарианства — умеренного или редкого употребления в пищу мясных продуктов.

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