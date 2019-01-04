Соединенные Штаты приступили к выводу войск из Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Newsmax.

«Наши войска выходят», — сказал Помпео.

Госсекретарь США отказался сообщать подробности графика вывода военного контингента.

Помпео отметил, что президент США Дональд Трамп остается приверженным идее обеспечения «стабильности на всем Ближнем Востоке». По его словам, американцы продолжат борьбу с террористами «Исламского государства».

Кроме того, продолжится кампания по противодействию Ирану, подчеркнул госсекретарь США.

Он также заверил, что США добьются того, чтобы после их выхода «турки не перебили курдов».

19 декабря Трамп заявил о победе над террористами в Сирии. Позже появилось сообщение о решении президента США вывести военный контингент с территории этой арабской республики.

Minval.az