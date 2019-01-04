Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу отправляется в Израиль и Турцию, где он проведет переговоры с руководством двух стран по поводу Сирии и пресечения возможности возрождения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в регионе.

Как передает ТАСС, об этом он написал в четверг в своем Twitter.

При этом он уточнил, что в Турции вместе с ним в консультациях будут участвовать спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

«Завтра отправляюсь с Израиль и Турцию обсуждать вывод американских войск из Сирии, то, как мы будем работать с союзниками и партнерами для пресечения возможности возрождения ИГ, а также то, [как мы намерены] отстаивать позиции тех, кто вместе с нами боролся против ИГ и противостоять иранской злонамеренной деятельности в регионе», — отметил он.

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