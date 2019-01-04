Государственный долг Соединенных Штатов увеличился более чем на $2 трлн за почти два года президентства Дональда Трампа — с 20 января 2017 года. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN, который проанализировал данные министерства финансов США.

Госдолг «за это время контроля республиканцами Палаты представителей и Сената Конгресса США практически достиг отметки в $22 трлн ($21,974 трлн)», проинформировал телеканал. Иными словами, госдолг увеличился на 10% за время президентства Трампа.

Во время избирательной кампании 2016 года он заявил, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока или «за восемь лет». Трамп выражал уверенность в том, что после его реформ и пересмотра торговых договоров наступит экономический рост, который позволит Соединенным Штатам оплатить долг наличными средствами. Уже на посту главы государства республиканец заявлял, что денежные средства, полученные от введенных США торговых пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны.

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