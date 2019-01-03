Ракетные испытания Ирана не нарушают резолюцию Совбеза ООН 2231, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее Помпео заявил, что Ирану следует «пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции». Он добавил, что действия Ирана демонстрируют «полное пренебрежение резолюций 2231 Совбеза ООН».

«Пуски Ираном космических ракет и ракетные испытания не являются нарушением резолюции 2231», — написал Зариф в Twitter. Он также напомнил США, что срок действия резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем, истек.

Зариф добавил, что «угрозы порождают угрозы, в то время как вежливость рождает вежливость».

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