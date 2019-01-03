Ирану следует отказаться от ракетных пусков, чтобы избежать усиления экономической и дипломатической изоляции, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Министерство обороны иранского режима публично сообщило о планах запустить три космических ракеты-носителя в ближайшие месяцы. Эти действия снова продемонстрируют полное пренебрежение Ирана резолюций 2231 Совбеза ООН», — говорится в заявлении Помпео.

«Мы советуем Ирану пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции», — добавил госсекретарь.

Minval.az