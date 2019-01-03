Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пэлоси заявила, что возможность импичмента президента США Дональда Трампа не исключена. Об этом сообщает NBC News.

Она подчеркнула, что американского президента не следует преследовать по политическим причинам.

«Мы не должны объявлять импичмент по политическим причинам, однако по ним же нельзя избегать и возможности импичмента», — сказала Пэлоси.

По ее словам, демократы будут ждать результатов доклада спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Затем они смогут принять окончательное решение.

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