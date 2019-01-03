Турция продолжает перебрасывать военную технику в воинские части, дислоцированные на границе с Сирией.

В приграничную с Сирией провинцию Килис прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей, сообщает агентство «Анадолу».

Военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в направлении Газиантепа.

Сообщается, что военная техника направлена для усиления воинских частей, дислоцированных в приграничной с Сирией провинции Шанлыурфа.

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