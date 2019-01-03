Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о проведении первого заседания суда по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление генпрокуратуры королевства.

В нем отмечается, что первые слушания будут проведены в уголовном суде в Эр-Рияде. Указывается, что «на первом заседании пред судом предстанут 11 человек, обвиняемых в причастности к убийству журналиста».

Прокуратура Саудовской Аравии, говорится в документе, потребовала смертной казни пятерым обвиняемым по указанному делу.

Сообщается также, что «судебным властям Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по данному делу, однако до сих пор не получила ответа».

Расследование в отношении некоторых лиц, причастных к убийству журналистов, продолжается, объявили в прокуратуре Саудовской Аравии.

Minval.az