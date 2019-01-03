Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых российских царских монет общим весом около 550 граммов, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время проведенного на таможенном посту «Ханоба» досмотра в карманах одежды гражданина Азербайджана были обнаружены незадекларированные 54 золотые 10-рублевые монеты выпуска 1899-1902 годов», — отмечается в сообщении.

Общий вес незаконно ввозимых из России золотых монет составил 549 граммов.

Minval.az