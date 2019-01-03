Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone.

Как передает РИА Новости, в качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем.

В письме Кука инвесторам говорится, что Apple теперь ожидает доход в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.

В интервью телеканалу CNBC Кук заявил, что замедление темпов продаж особенно очевидно в Китае. «Напряженность в торговле между Китаем и США оказывает дополнительное давление на их экономику», — заявил глава Apple.

Ранее Кук уже заявлял, что «наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков».

Minval.az