Новые члены Палаты представителей и Сената Конгресса США, одержавшие победу на промежуточных выборах шестого ноября 2018 года, принесут присягу.

Американские конгрессмены, в том числе представители мусульманской общины, официально приступят к своим обязанностям в Конгрессе 116-го созыва после официальной церемонии, передает «Анадолу».

Церемония начнется с избрания спикера Палаты представителей Конгресса США.

В числе 400 членов Палаты представителей – мусульманка палестинского происхождения (от штата Мичиган) Рашида Тлаиб и мусульманка сомалийского происхождения (от штата Миннесота) Ильхан Омар.

Как сообщают американские СМИ, Омар и Тлаиб принесут присягу в Конгрессе на священном Коране, который принадлежал одному из отцов-основателей США Томасу Джефферсону.

Кроме того, Тлаиб на своей странице в соцсетях написала, что будет присутствовать на торжественной церемонии принятия присяги в традиционной палестинской одежде.

Ранее конгрессмен мусульманского происхождения от штата Миннесота Кит Эллисон уже присягал на священном Коране в Конгрессе США, что вызвало недовольство крайне правых и консервативных американцев.

Minval.az