Новые члены Палаты представителей и Сената Конгресса США, одержавшие победу на промежуточных выборах шестого ноября 2018 года, принесут присягу.
Американские конгрессмены, в том числе представители мусульманской общины, официально приступят к своим обязанностям в Конгрессе 116-го созыва после официальной церемонии, передает «Анадолу».
Церемония начнется с избрания спикера Палаты представителей Конгресса США.
В числе 400 членов Палаты представителей – мусульманка палестинского происхождения (от штата Мичиган) Рашида Тлаиб и мусульманка сомалийского происхождения (от штата Миннесота) Ильхан Омар.
Как сообщают американские СМИ, Омар и Тлаиб принесут присягу в Конгрессе на священном Коране, который принадлежал одному из отцов-основателей США Томасу Джефферсону.
Кроме того, Тлаиб на своей странице в соцсетях написала, что будет присутствовать на торжественной церемонии принятия присяги в традиционной палестинской одежде.
Ранее конгрессмен мусульманского происхождения от штата Миннесота Кит Эллисон уже присягал на священном Коране в Конгрессе США, что вызвало недовольство крайне правых и консервативных американцев.