Президент США Дональд Трамп провел в одиночестве около недели в Белом доме, пока члены его семьи отдыхали во Флориде и праздновали Рождество.

Как передает ТАСС, он рассказал об этом в среду во время заседания своего кабинета в Белом доме. Запись совещания транслировали американские новостные телекомпании.

«Я был один в Белом доме в течение шести или семи дней, — отметил Трамп. — Было очень одиноко. Моя семья была во Флориде [в поместье Мар-а-Лаго]. Я сказал им оставаться там и веселиться».

«Я считал, что должен быть здесь [в Вашингтоне] на случай, если люди (законодатели Конгресса США, преимущественно демократы — прим.) захотят прийти и договориться о безопасности границы», — пояснил глава государства.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что готов не уходить в отпуск и оставаться в Белом доме и после наступления Нового года, чтобы добиться от Демократической партии компромисса по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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