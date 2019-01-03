Соединенные Штаты намерены вдвое сократить свое военное присутствие в Афганистане, однако оставят там ударные группы войск специального назначения для проведения рейдов против боевиков радикального движения «Талибан».

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.

Он отказался оглашать какие-либо детали по поводу вывода войск, однако отметил, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер планирует отправить на родину 7 тыс. военнослужащих из в настоящее время дислоцированных там 14 тыс. Это планируется сделать в течение следующих 8 — 12 месяцев. Вместе с тем этот источник отметил, что войска специального назначения продолжат наносить удары по вражеским позициям. «У нас останется ударная группа в стране», — подтвердил он.

По официальным данным, в настоящее время в Афганистане находятся порядка 14 тыс. американских военнослужащих, которые помимо участия в операциях против талибов занимаются подготовкой афганских ВС, чтобы те в перспективе могли сами бороться с террористами. Кроме того, в стране дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из 30 стран — членов НАТО, но они не участвуют в операциях, а выступают в роли военных советников.

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