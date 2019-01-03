Власти Китая в четверг привели в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника Гао Чэнъюна, которому удавалось оставаться безнаказанным почти 30 лет.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте народного суда средней ступени города Байинь китайской провинции Ганьсу.

«На основании выданного председателем Верховного народного суда КНР распоряжения о приведении в исполнение смертного приговора, 3 января в первой половине дня Гао Чэнъюн был казнен», — сообщили в суде.

Народный суд средней ступени города Байинь в марте прошлого года признал обвиняемого виновным в совершении умышленного убийства 11 женщин, а также изнасилований, разбойных нападений и надругательств над трупами. По совокупности преступлений его приговорили к высшей мере наказания.

В период с 1988 по 2002 год в городе Байинь провинции Ганьсу произошло 10 случаев изнасилований с убийствами, самой младшей жертве было лишь 8 лет. Бесчеловечность и жестокость преступлений посеяли панику среди жителей города. В августе 2001 года министерство общественной безопасности взяло дело под свой контроль, однако расследование никак не продвигалось.

В марте 2015 года департамент общественной безопасности провинции Ганьсу возобновил расследование дела, благодаря изучению отпечатков пальцев и проведенных анализов ДНК следователям удалось установить подозреваемого. Полиция задержала Гао Чэнъюна 26 августа 2016 года — спустя 28 лет после совершенного им первого преступления.

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