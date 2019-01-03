Президент США Дональд Трамп заявил, что «шатдаун» — временное сокращение работы ряда ведомств из-за отсутствия бюджета — будет продолжаться долго, если это понадобится.

Как передает РИА Новости, на вопросы журналистов в Белом доме о продолжительности «шатдауна» Трамп ответил, что тот может продолжаться «долгое время». «Столько, сколько нужно», — добавил Трамп.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, сократили работу с 22 декабря. Трамп требует более 5 миллиардов долларов нового финансирования на безопасность границы, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые с четверга получают большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

Minval.az