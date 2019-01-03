Власти Сомали объявили персоной нон грата специального представителя генерального секретаря ООН в этой стране Николаса Хейсома, обвинив его во вмешательстве в свои внутренние дела. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Согласно распространенному накануне заявлению МИД африканского государства, Хейсом «открыто нарушил служебный кодекс представителей ООН в Сомали» и «больше не может работать в этой стране». Поводом для демарша, как указывает агентство, послужило письмо, направленное 30 декабря Хейсомом министру внутренней безопасности, в котором южноафриканский дипломат выразил озабоченность по поводу ареста бывшего полевого командира террористической группировки «Аш-Шабаб» Мухтара Робоу, в 2017 году объявившего о сложении оружия и признании федеральных властей Сомали.

В декабре прошедшего года Робоу намеревался принять участие в выборах главы Юго-Западного штата, однако, был взят под стражу в связи с выдвинутыми против него обвинениями в переброске боевиков и оружия в центральный город этого региона Байдоа. Согласно письму Хейсома, его арест спровоцировал столкновения его сторонников с силами правопорядка и эфиопскими частями Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), в ходе которых погибло не менее 15 человек, еще около 300 были задержаны.

Представитель ООН попросил сомалийского министра разъяснить ему правовые основания преследования Робоу, а также информацию о ходе расследования обстоятельств гибели демонстрантов в Байдоа. К его запросу были также приложены дополнительные письма от руководства Евросоюза, Великобритании и Германии, извещающие Могадишо о приостановке оказания помощи полиции Юго-Западного штата.

Minval.az