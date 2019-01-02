Китайские школы тестируют «умную» форму, которая позволяет отслеживать передвижения ребенка. Как сообщает издание The Global Times, форма оснащена двумя чипами в районе плечей. И при этом выдерживает до 500 стирок при высокой температуре.

— Мы решили не проверять точное местоположение учеников после школы, но когда ребенок пропускает занятия, униформа помогает найти их, — сообщил журналистам Лин Зонгву, директор школы № 11 города Жэньхуай, где уже более 800 учеников носят «умную» форму.

За два года к проекту подключились более 10 школ из провинции Гуйчжоу и Гуанси — Чжуанского автономного района. Благодаря чипированной одежде, руководство школы автоматически получает информацию: когда ребенок вошел в здание школы, когда его покинул. Эти данные поступают родителям и учителям. Но если вдруг кто-то решил прогулять уроки и покинуть школу без разрешения, активизируется сигнал тревоги. Некоторые СМИ также сообщают, что «умная» форма может отслеживать, не заснул ли школьник на уроке.

Директор школы отмечает, что униформа значительно подняла посещаемость уроков.

Minval.az