Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке города Мельбурн в американском штате Флорида и пострадал от удара о рог животного, сообщается в заявлении зоопарка, передает РИА Новости.

Ребенок упал в вольер со специальной огороженной стальными столбами площадки, где посетители зоопарка могут погладить животных.

«По словам свидетелей, ребенок споткнулся и упал в щель между двумя столбами, в этот момент по меньшей мере один носорог задел ребенка рогом», — говорится в заявлении зоопарка.

Пострадавшего в сопровождении родных отправили в местную больницу. Его возраст и состояние не уточняются.

В документе отмечается, что с 2009 года во время подобных программ не случалось ни одного инцидента. Тем не менее, руководство зоопарка подчеркивает свою озабоченность уровнем безопасности и выражает готовность предпринять необходимые меры.

«Безопасность всегда имела для нас важнейшее значение, и мы прекращаем подобные программы до тех пор, пока мы тщательно не пересмотрим наши процедуры, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет», — приводятся в заявлении слова исполнительного директора зоопарка Кита Уинстена.

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