Тайбэй отвергает возможность применения формулы «одна страна — две системы» на пути сближения и возможного воссоединения материкового Китая и Тайваня.

Как передает ТАСС, об этом заявила в среду на пресс-конференции глава администрации острова Цай Инвэнь, комментируя соответствующие высказывания председателя КНР Си Цзиньпина.

«Я должна вновь подчеркнуть, что Тайвань никогда не примет модель «одна страна — две системы», большинство населения [острова] также выступает против этого», — цитирует ее газета South China Morning Post.

Ранее в среду Си Цзиньпин высказался за начало переговоров между Пекином и Тайбэем по вопросу мирного объединения, выразив мнение, что лучшим подходом к решению этого вопроса станет формула «одна страна — две системы». Данная модель была применена в отношении Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь), которые после перехода под китайскую юрисдикцию были наделены особым административным статусом и широкой степенью автономии.

«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения [Китая] и не допустим никакой сепаратистской деятельности», — добавил Си Цзиньпин.

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