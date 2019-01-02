Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети для того, чтобы финансировать амбициозный медицинский проект. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на SCMP.

Речь идёт о проекте, который занимается биомедицинскими исследованиями. Он назван «Инициатива Чан — Цукерберга» (в честь Марка и его супруги). Цель проекта — излечение «всех болезней в течение одного поколения».

Всего Цукерберг продал акций на 30 миллионов долларов. Один из компонентов нового проекта включает в себя работу над интерфейсами «мозг-машины». Благодаря этому устройству можно будет превращать мысли человека в команды. Этот проект получил финансирование в размере пяти миллионов долларов.

Minval.az