Рейтинг популярности канцлера ФРГ Ангелы Меркель и нового лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр значительно вырос по сравнению с сентябрем прошлого года.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу медиагруппы RTL.

Меркель возглавляет рейтинг популярности и после решения не выдвигать кандидатуру на пост главы ХДС. Респондентов попросили оценить по 100-балльной шкале способности того или иного политика по управлению государством. Вопрос звучал следующим образом: «При ком страна будет находиться в хороших руках?» Согласно результатам исследования, Меркель получила 60 пунктов, что на 10 пунктов больше, чем в сентябре, когда в последний раз проводился аналогичный опрос.

«С наступлением Нового Года вопреки многим предположениям в общественной дискуссии о закате канцлера мало что говорит», — отметил глава Forsa Манфред Гюльнер.

Второе место в рейтинге заняла Крамп-Карренбауэр, которая в будущем может стать преемницей Меркель и на посту канцлера. Она получила 55 пунктов, улучшив свои позиции по сравнению с сентябрем на 11 пунктов. Третье место занимает сопредседатель «зеленых» Роберт Хабек, его рейтинг не изменился и составляет 50 пунктов.

Доверие граждан, прежде всего, растеряли лидеры баварского Христианско-социального союза (ХСС) — председатель партии Хорст Зеехофер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Их рейтинг опустился на 11 пунктов по сравнению с прошлым годом, Зеехофер получил 25 пунктов, Зёдер — 31. Как ожидается, последний сменит Зеехофера на посту главы баварских консерваторов 19 января.

В опросе принимали участие немногим более 1 тыс. граждан ФРГ. Исследование проводилось 19 и 20 декабря.

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