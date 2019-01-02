Американская делегация намерена посетить Турцию и провести встречи с представителями турецких МИД и МВД, сообщает агентство «Анадолу».
В состав американской делегации войдут и представители ФБР.
Завтра, третьего декабря, члены делегации проведут встречи с представителями МИД и МВД Турции.
Главной темой встречи станет расследование деятельности террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в США. Визит продлится до четвертого декабря.
Ранее министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль сообщил о предстоящих контактах американской делегации в рамках юридической помощи.