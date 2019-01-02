Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал выход США и Израиля из ЮНЕСКО.

«После СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле), ТТП (Транстихоокеанское партнёрство) и Парижского соглашения по климату режим Трампа и израильский режим сегодня официально вышли из ЮНЕСКО. Осталось ли что-нибудь, из чего администрация Трампа еще не вышла? Возможно, с Земли вообще?», — написал Зариф в своем Twitter.

Накануне США и Израиль официально вышли из ЮНЕСКО. Соответствующее решение, принятое еще в 2017 году, вступило в силу 31 декабря прошлого года.США являлись одним из учредителей ЮНЕСКО, созданной после Второй мировой войны в целях укрепления мира. Этот шаг США и Израиля связан с несогласием с позицией организации по палестинскому вопросу. В 2011 году Палестина была признана полноправным членом ЮНЕСКО. Организация признала исторические памятники в Восточном Иерусалиме культурным наследием Палестины.

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