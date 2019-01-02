Американский военный контингент вернется из Сирии в США через территорию Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ).

Об этом сказал агентству «Анадолу» пресс-секретарь командования совместными операциями Ирака генерал Яхья Расул.

По его словам, американские военнослужащие из Сирии направятся не в подконтрольные центральному правительству Ирака регионы, а в Эрбиль.

Затем из Эрбиля американский военный контингент, скорее всего, вернется на родину или будет переброшен в другие регионы, сказал Расул.

По мнению пресс-секретаря, этот шаг американских властей нельзя расценивать как нарушение суверенитета Ирака, так как американский военный контингент не намерен надолго оставаться на иракской территории.

Администрация США на сегодняшний день не обнародовала план вывода американских войск из Сирии.

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