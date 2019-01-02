Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с нетерпением ждет встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает ТАСС, соответствующую запись американский лидер разместил на своей странице в Twitter.

«Я тоже с нетерпением жду встречи с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном], который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом», — заявил он, комментируя сообщения о том, что лидер КНДР сообщил о готовности встретиться с президентом США.

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