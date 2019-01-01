Миллионы женщин штата Керала на юге Индии выстроились в единую живую стену длиной 620 километров, требуя гендерного равенства. Об этом пишет индийский журнал India Today.

По данным издания, женщины 14 округов штата Керала начали собираться вдоль автомагистралей к 15.00 по местному времени. Шеренга протянулась из города Касарагод до столицы штата Тривандрум.

Как сообщает журнал, в мероприятии участвовали актрисы и политические лидеры. Всего в акции приняли участие около 3 миллионов женщин, что, как отмечает издание, считается самым большим или длинным собранием женщин в мире.

Отмечается, что мероприятие было организовано коалицией Левый демократический фронт в знак протеста против вердикта Верховного суда по делу о священном для индуистов месте паломничества Сабаримале, в котором также расположен храм бога Айяппана.

Храм Айяппана, который считается сыном двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну — расположен в Сабаримале, одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Согласно традиции, индианкам репродуктивного возраста запрещено посещать эту святыню — храмовые служители-брахманы обязаны хранить целомудрие своего бога, а потому входить сюда позволено лишь пожилым женщинам и маленьким девочкам.

На это обратил внимание Верховный суд Индии, который своим вердиктом в конце сентября положил конец многовековому обычаю, указав на то, что практика недопуска женщин в религиозные места нарушает их конституционные права. В период с 18 по 22 октября святыня впервые в истории была открыты как для мужчин, так и для женщин, однако группа радикально настроенных паломников под угрозой насилия не позволяла кому-либо из представительниц прекрасного пола даже приблизиться к нему.

В дело вмешалась полиция, которая попыталась обеспечить женщинам безопасный доступ к святыне. В ответ на это толпа начала забрасывать их камнями и палками, после чего начались столкновения, за участие в которых были задержаны более 2 тысяч человек. Вслед за этим храм был закрыт на неопределенный срок, а 5 ноября администрация святилища, которая, по ее утверждениям, «представляет интересы» своего божества, приняла решение вновь открыть святилище на несколько дней.

До сих пор ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удалось попасть в храм, несмотря на вердикт Верховного суда и усилия полиции. Скандал получил широкое освещение в индийской прессе, а наиболее консервативные последователи индуизма подали петиции в ВС страны с просьбой отменить сентябрьское решение, ссылаясь на то, что «характер божества не может быть изменен в соответствии с индивидуальной верой или иными представлениями».

Minval.az