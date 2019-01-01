Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен уходить в отставку в случае предъявления ему обвинений в коррупции.

Об этом сообщает израильский телеканал i24 News.

В начале декабря полиция рекомендовала генпрокуратуре предъявить обвинения в коррупции Нетаньяху и его супруге Саре по итогам расследования дела об их отношениях с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Безек».

«Я не намерен уходить в отставку», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции в Бразилии, куда премьер прибыл на инаугурацию избранного президента Жозе Болсонару.Как отмечает телеканал, в случае предъявления обвинений глава правительства законодательно обязан уйти в отставку только в случае, если будет исчерпан его апелляционный ресурс.

Нетаньяху проходит подозреваемым еще по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить ему те же обвинения — во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.Во всех случаях премьер настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.

Minval.az