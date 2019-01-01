Глава Пентагона Джеймс Мэттис в последний день пребывания в должности обратился к американским войскам.

«1 февраля 1865 президент Линкольн послал генералу Улиссу Гранту телеграмму с одним предложением. В нем говорилось:»Пусть никакие события не меняют, не препятствуют и не задерживают ваши военные действия или планы», — написал глава Пентагона в прощальном письме после того, как был вынужден подать в отставку из-за неожиданного решения президента Дональда Трампа свернуть военную миссию США в Сирии.

В то же время, Мэттис выразил уверенность, что Пентагон остается в лучших руках.

«Я уверен, что каждый из вас и в дальнейшем будет преданным нашей миссии — поддерживать и защищать Конституцию, защищая наш образ жизни», — отметил он.

Как подчеркнул Мэттис, во время его руководства, министерство обороны США показало, что находится в лучшей форме в самые сложные времена. «Поэтому сохраняйте веру в нашу страну и держите вместе с нашими союзниками и против наших врагов», — призвал глава Пентагона.

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