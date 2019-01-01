Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что уходит в отставку. Об этом она написала в своем твиттере.

Уайт написала, что «ценит» время, которое она провела в Пентагоне. Она добавила, что ей нравилось работать с экс-министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

«Для меня это было честью и привилегией», — заключила Уайт.

Телеканал NBC напомнил, что пресс-секретарь уходит на фоне скандала с некорректным обращением с сотрудниками. В частности они жаловались, что Уайт заставляла их покупать колготки и другие личные вещи.

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