Более 1,2 тысячи человек вернулись за сутки в Сирию из Ливана и Иордании, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в понедельник, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1294 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 398 человек (женщин — 120, детей — 203), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 896 человек (женщин — 269, детей — 457)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки в свои дома вернулись 446 внутренних переселенцев.

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