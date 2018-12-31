Американский президент Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.

«Если кто-нибудь кроме Дональда Трампа сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГ, когда я стал президентом, он бы стал национальным героем», — заявил Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что «ИГ почти изгнано», а США «медленно высылают войска обратно домой к семьям, в то же время сражаясь с остатками ИГ».

Американский президент добавил, что выработанная им тактика в Сирии работает.

Minval.az