Власти Галпагосских островов запретили шумные фейерверки, чтобы защитить уникальную фауну региона. Об этом решении сообщили в правительственном совете островов, пишет RTVI.

Резолюция вступила в силу сразу после принятия. Теперь в этой провинции Эквадора нельзя купить и хранить фейерверки, которые шумят. Для бесшумной пиротехники сделали исключение.

Глава правительственного совета Галапагосских островов Лорена Нуньес назвала резолюцию «исторической». По ее словам, запрет фейерверков — подарок как Эквадору, так и всему миру. Нуньес также отметила, что это поможет сохранить популяции животных островов.

Кампания, призванная ограничить использование фейерверков на острове, началась в 2017 году. Тогда Лорена Нуньес призвала жителей и гостей островов отметить новогодние праздники без пиротехники.

Власти провели специальное исследование, которое показало, что животные Галапагосских островов очень чувствительны к шуму от фейерверков. Например, они страдают от тахикардии, стрессов, беспокойства и других болезней. Кроме того, выяснилось, что фейерверки загрязняют окружающую среду.

Власти островов считают, что новые меры наравне с запретом на одноразовые изделия из пластика делают регион примером экологичности для всего мира.

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