Полицейские города Харахан недалеко от Нового Орлеана попросили местных жителей принести свой метамфетамин, чтобы бесплатно проверить его на вирус Зика. Об этом 30 декабря сообщили на странице участка в фейсбуке, передает RTVI.

«Если вы недавно покупали мет[амфетамин] в любом районе Луизианы, он может быть заражен вирусом Зика. Пожалуйста, принесите его весь в ближайший полицейский участок, там его бесплатно проверят. Если вам неудобно прийти к нам, сотрудник полиции с радостью придет к вам, чтобы проверить мет[амфетамин] в уединенности вашего дома», — написали полицейские.

Постом поделились почти 5,5 тысяч человек. Полицейский Кит Муди, который управляет страницей участка в фейсбуке, рассказал ABC News, что сообщение задумывалось с юмором. По его словам, они смогли много чего почерпнуть из комментариев к посту.

На следующий день сотрудник участка в Харахане рассказал местной газете New Orleans Advocate, что никто не принял предложение полиции и не принес метамфетамин на проверку. По его словам, пост в фейсбуке был нужен, чтобы «привлечь внимание» людей к проблеме с наркотиками в стране. Полицейский считает, что в этом плане им удалось добиться успеха.

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