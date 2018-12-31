Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании к константинопольскому патриарху Варфоломею призвал отказаться от общения с раскольниками и участия в авантюре их легализации в Украине, передает RT.

«Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная православная церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас», — говорится в письме.

По его словам, в этом случае история сохранит память о Варфоломее в числе тех святителей Константинопольского престола, кто «в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить её единство».

Как отметил патриарх Кирилл, если Варфоломей поступит в соответствии со своими намерениями, он навсегда утратит «возможность служить единению святых Божиих Церквей» и перестанет быть первым в православном мире.

15 декабря по итогам прошедшего в Киеве объединительного собора в Украине объявили о создании украинской автокефальной церкви.

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