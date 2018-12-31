Германии необходимо взять на себя больше ответственности в 2019 году и активнее отстаивать свои интересы. Об этом в новогоднем обращении заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Существует судьбоносный вопрос изменения климата, управление и упорядочивание миграции, борьба с международным терроризмом. Исходя из наших собственных интересов, мы хотим решить все эти вопросы, и это мы сможем сделать лучше всего, если будем учитывать интересы других», — цитирует RT Меркель.

Она отметила, что Германия в течение двух лет будет членом Совета Безопасности ООН и намерена выступать там за глобальные решения.

«Мы увеличиваем средства на гуманитарную помощь и развитие, а также наши оборонные расходы», — добавила канцлер.

Minval.az