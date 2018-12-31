Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это «по-умному». Об этом заявил сенатор Линдси Грэм после встречи с лидером США, передает Washington Examiner.

«После обсуждений с президентом и Данфордом (глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд – ред.) я никогда не чувствовал себя лучше касательно того, куда мы движемся», – заявил Грэм.

Сенатор отметил, что паузу решили взять, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей. «Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному. Мы взяли сейчас паузу, чтобы оценить, каким способом лучше достичь цели президента», – сказал он.

По словам Грэма, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией и помешать Ирану выиграть от сложившейся ситуации.

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