Во Вьетнаме арестованы шестеро мужчин, которые транслировали в интернете поедание живого лангура.

Как передает South China Morning Post, участниками жестокой трапезы оказались мужчины, младшему из которых было 35 лет, а старшему — 59. Один из едоков снимал трапезу на мобильный телефон и передавал стрим-трансляцию в соцсети Facebook.

Полиции понадобилось больше месяца, чтобы установить личности живодеров. Все шестеро были арестованы и сознались в содеянном.

Как выяснилось, лангура купили на черном рынке за 1,1 миллиона донгов (почти 1300 грн – прим. ред.).

Отметим, что лангуры являются одним из самых редких родов обезьян. Они встречаются только на севере Вьетнама, причем один из видов обитает на единственном острове и насчитывает меньше 70 особей.

Minval.az