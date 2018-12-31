Министр юстиции Израиля Айелет Шакед и министр образования Нафтали Беннет создали собственную партию перед проведением досрочных выборов, которые состоятся в апреле 2019 года, сообщает Haaretz.

Отмечается, что министры решили выйти из правой национально-религиозной партии «Еврейский дом» и создать свою партию «Новые правые». Об этом они сообщили на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Светская Шакед и ортодоксальный Беннет заявили, что их партия должна достичь «полного и равного партнерства между светскими и религиозными». По их словам, «Еврейский дом» этого добиться не смог.

Примечательно, что к Шакед и Беннет присоединится нынешний член «Еврейского дома» Шули Муалем-Рафаэли. Она также намерена покинуть партию.

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