Испанец Хосе Луис Родригес Лопес скончался на Рождество, спустя 72 часа после того, как его объявили обладателем выигрыша праздничной лотереи.

Как передает The Local, выигрыш мужчины составил около €400 000.

Большую часть своей жизни Родригес Лопес управлял магазином тканей, который он унаследовал от своего отца. Счастливый лотерейный билет он приобрел через ассоциацию выпускников местной школы Сан-Виатор, в которой когда-то учился.

После того, как Лопес узнал о выигрыше, ему стало плохо. Его госпитализировали, но спасти не смогли. 25 декабря, на католическое Рождество, он скончался.

Minval.az