Участники международного исследования, проведенного Мичиганским университетом, составили рейтинг продуктов, которые вызывают сильное чувство зависимости.

Как сообщается на сайте американской национальной библиотеки Мединститута здоровья, наибольшее привыкание у человека вызывает пицца. Второе место занял шоколад, а третью позицию — чипсы.

В первую десятку также вошли печенье, мороженое, картофель фри, чизбургер, недиетическая содовая вода, кексы и сыр, сообщает Интерфакс.

Наименьшую зависимость, по мнению исследователей, вызывают коричневый рис, яблоко, фасоль без соуса, морковь и огурцы.

Всего ученые исследовали пищевые привычки людей по отношению к 35 продуктам. Причиной возникающей зависимости, которую авторы работы сравнили с наркотической, они считают высокую степень обработки продукта, а также содержание в нем большого количества жира и / или рафинированных углеводов.

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