Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын постарается воздержаться резких высказываний, которые могли бы спровоцировать негативную реакцию со стороны Соединенных Штатов, пишут эксперты южнокорейского агентства Yonhap.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын вероятнее всего умерит свою риторику в послании на Новый год, чтобы не провоцировать США и попытаться возродить надежду на давно замершие переговоры по денуклеаризации», — отмечает агентство.

Эксперты ожидают, что в Ким во время обращения призовет США к постепенной и одновременной имплементации общих договоренностей и потребует ослабления санкций. В свою очередь послабление давления на северокорейскую экономику позволит создать основу для активного экономического сотрудничества с Южной Кореей.

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