Саркофаги римского периода истории Египта обнаружила миссия египетского министерства по делам памятников древности в районе Тель-ад-Дейр города Думьят близ побережья Средиземного моря, сообщает издание РИА Новости.

«Обнаружено несколько глиняных саркофагов красного цвета овальной формы, которые относятся к римскому периоду», — говорится в опубликованном в воскресенье сообщении министерства по делам древних памятников.

По словам генерального секретаря Высшего совета по памятникам древности Мустафы аль-Вазири, на некоторых саркофагах можно разглядеть черты лиц людей, на других — изображения инженерных сооружений. В саркофагах обнаружены останки усопших.

Также во время раскопок были найдены сотни образцов глиняной посуды и ювелирные изделия. В частности, найдены перстни с изображением виноградной лозы.

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