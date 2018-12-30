Туристы на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе страховой компании ERV.

«В прошлогоднем новогоднем сезоне самыми распространенными страховыми случаями стали отравления, а также инфекционные и ЛОР-заболевания, которые чаще происходят с детьми. Кроме того было много обращений, связанных с травмами и ушибами — особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, где самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы и мотобайки», — рассказали в ERV.

Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев. «Это около 300 обращений в день, что выше среднего показателя в течение года на 50%», — отметили в ERV.

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