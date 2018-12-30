Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в воскресенье, 30 декабря, телефонные переговоры, сообщает NTV.
По данным телеканала, лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также последние события в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в воскресенье, 30 декабря, телефонные переговоры, сообщает NTV.
По данным телеканала, лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также последние события в Сирии.
Дата: 2018/12/30 19:25
Раздел: Мир
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