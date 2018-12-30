МИД Израиля подал протест после того, как министр информации Иордании и пресс-секретарь правительства Джумана Гунаймат были замечены, когда наступали на израильский флаг.

Гунаймат наступил на израильский флаг во время посещения профсоюзной штаб-квартиры Аммана, где проходило заседание правительства Иордании.

Штаб профсоюза в Иордании поместил израильский флаг на входе в свои офисы, и прохожие наступали на него по пути внутрь.

Премьер-министр Омар Раззаз вышел на дорогу через боковой вход, избегая при этом израильского флага.

Minval.az